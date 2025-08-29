ВВС ЦАХАЛа ликвидировали главу палестинской ячейки ИГ

ВВС ЦАХАЛа под руководством Южного командования и при содействии военной разведки (АМАН) ликвидировали главу палестинской ячейки террористической организации "Исламское государство" в секторе Газы, террориста Мухаммада Абд аль-Азиза Абу-Зубайду, в районе Аль-Бурейджа.

Абу-Зубайда занимал самую высокую должность в ИГ в секторе Газы и отвечал за планирование и осуществление террористических операций в Иудее и Самарии, секторе Газы и на Синае.