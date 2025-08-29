x
29 августа 2025
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 20:02
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали главу палестинской ячейки ИГ

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Исламское государство
время публикации: 29 августа 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 19:10
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали главу палестинской ячейки ИГ
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа под руководством Южного командования и при содействии военной разведки (АМАН) ликвидировали главу палестинской ячейки террористической организации "Исламское государство" в секторе Газы, террориста Мухаммада Абд аль-Азиза Абу-Зубайду, в районе Аль-Бурейджа.

Абу-Зубайда занимал самую высокую должность в ИГ в секторе Газы и отвечал за планирование и осуществление террористических операций в Иудее и Самарии, секторе Газы и на Синае.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook