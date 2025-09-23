x
Пресса

NYT: отца Илона Маска подозревают в многолетнем сексуальном насилии над детьми

время публикации: 23 сентября 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 15:57
Александра Маск (одна из дочерей) и Эррол Маск
AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Редакция The New York Times опубликовала расследование о 79-летнем Эрроле Маске – отце бизнесмена Илона Маска.

По сведениям издания, на основе полицейских и судебных записей, свидетельств соцработников и интервью родственников, Эррол Маск подозревается в сексуальном насилии над как минимум пятью своими детьми.

Заявления (первые относятся к 1993 году) касаются двух падчериц, двух родных дочерей и одного пасынка.

В отношении Эррола Маска велось три отдельных расследования. Два из них были прекращены, об итогах третьего информации нет.

В NYT отмечают, что эта история стала одной из причин давнего разрыва Илона Маска с отцом.

Сам Эррол Маск пока публично не комментировал публикацию NYT.

