29 января 2026
Израиль

Подано обвинение по делу об убийстве Моше Цабари

время публикации: 29 января 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 12:26
Подано обвинение по делу об убийстве Моше Цабари
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против Авиноама Мизрахи (26 лет), жителя мошава Шафир, по делу о похищении и убийстве 29-летнего Моше Цабари.

Тело Цабари нашли в декабре в колодце возле поселка Кфар-Зоарим.

Согласно обвинению, Авиноам Мизрахи заранее спланировал преступление, в течение нескольких дней следил за Цабари в Иерусалиме и за его пределами, а также подготовился к сокрытию следов преступления. В день совершения преступления Мизрахи заставил Цабари поехать с ним из места проживания в Иерусалиме в безлюдную местность, где нанес ему ножевые ранения. После этого, утверждает прокуратура, подозреваемый столкнул Цабари, который еще был жив, в заброшенный глубокий водосборный колодец, что привело к его гибели.

В обвинительном заключении также говорится, что после убийства Мизрахи уехал на автомобиле Цабари в район лесного массива Яар а-Малахим и поджег машину, чтобы затруднить поиски и уничтожить улики.

Мизрахи инкриминируют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение с целью убийства, поджог, незаконное хранение ножа, уничтожение доказательств и другие преступления.

Прокуратура попросила суд оставить обвиняемого под стражей до окончания процесса. В ходатайстве отмечается, что у Мизрахи был обнаружен билет в один конец в Париж на 30.12.2025, что, по версии прокуратуры, свидетельствовало о его намерении покинуть страну после убийства.

Мотивы преступления в обвинительном заключении не указаны. СМИ писали о конфликте Моше Цабари с родственницей обвиняемого.

Израиль
