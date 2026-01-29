Подано обвинение против террориста, убившего в декабре двух человек на севере Израиля

В четверг, 29 января, государственная прокуратура подала в окружной суд в Нацерете обвинение против 34-летнего Ахмада Абу ар-Руба – террориста, убившего 26 декабря в Бейт-Шеане и на 71-трассе двух израильтян – 19-летнюю Авив Маор и 68-летнего Шимшона Мордехая.

Он обвинен в двух убийствах при отягчающих обстоятельствах в ходе террористического акта и покушении на убийство.

Днем 26 декабря 2025 года на севере Израиля, в Бейт-Шеане и на 71-трассе был совершен комбинированный теракт. Убиты два человека. Террорист ранен и арестован.

ХРОНОЛОГИЯ ТЕРАКТА. 26.12.2025

В 12:18 поступило сообщение о 16-летнем подростке, сбитом автомобилем в Бейт-Шеане.

В 12:24 поступило сообщение о мужчине без сознания в Бейт-Шеане, сбитом автомобилем.

В 12:31 поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на 71-й трассе и раненой женщине.

Вскоре было уточнено: на 71-й трассе рядом с автобусной остановкой около въезда в Тель-Йосеф и Эйн-Харод, восточней Афулы, была найдена бездыханной женщина примерно 20 лет.

По сообщениям правоохранительных органов: молодую женщину сбил автомобиль, после чего водитель вышел из машины и нанес ей ножевые ранения. Потом нападавший скрылся. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" заявляла, что женщина в критическом состоянии направлена в больницу "А-Эмек" в Афуле. Но позже была подтверждена ее смерть. Погибшей было 19 лет.

Отец погибшей заявил, что его дочь находилась в машине с другими людьми, когда в них врезался террорист на автомобиле, после этого он догнал девушку и нанес ей ножевые ранения.

Полиция сообщает: "Подозрительный автомобиль был остановлен недалеко от города Афула, подозреваемый нейтрализован". Затем полиция уточнила: речь идет о теракте, автомобиль террориста сбил пешехода, 37-летнего мужчину, затем автомобиль был остановлен в районе перекрестка А-Моанот рядом с Афулой, огонь по подозреваемому открыл "прохожий". После этого террорист был арестован сотрудниками полиции.

МАДА сообщает, что в Бейт-Шеане на улице А-Шомрон был сбит автомобилем 68-летний мужчина, была констатирована его смерть. Кроме того, в Бейт-Шеане на улице Яаков Махлоф машина сбила 16-летнего подростка, он получил легкие травмы.

К расследованию привлечена общая служба безопасности (ШАБАК).

Установлено, что теракт совершил Ахмад Абу ар-Руб житель Кабатии, к югу от Дженина, Палестинская автономия. ЦАХАЛ заявляет, что он незаконно проник на территорию Израиля несколько дней назад.

По подозрению в причастности к теракту арестован еще один нелегал из ПА.

Следствием установлено: террорист работал на гражданина Израиля; автомобиль, который он использовал для совершения нападения, принадлежал его работодателю.

Позднее полиция опубликовала результаты предварительного расследования. По данным расследования, житель Кабатии находился в поселке Месилот возле Бейт-Шеана вместе со своим работодателем, жителем Арабы. Позднее его работодатель был задержан сотрудниками полиции Северного округа.

На определенном этапе террорист взял автомобиль своего работодателя и отправился убивать. Начало инцидента зафиксировано в Бейт-Шеане, где террорист совершил преднамеренный наезд на пешеходов, а затем уехал с места происшествия. В результате этого инцидента был убит 68-летний Шимшон Мордехай, и 16-летний юноша получил легкие травмы.

Из Бейт-Шеана террорист направился в сторону 71-го шоссе, и на перекрестке Тель-Йосеф (около 15 км от Бейт-Шеана) врезался в стоявший автомобиль. Затем он вышел из машины и направился с ножом в руках к двум молодым людям, догнал девушку – 18-летнюю Авив Маор – и начал наносить ей многочисленные удары ножом. Авив в результате этого нападения погибла.

Параллельно с начатыми поисками по маршруту движения террориста поступило сообщение о том же автомобиле, который прибыл к перекрестку Маонот в Афуле (примерно 30 км от Бейт-Шеана, где совершено первое убийство). Заметив 37-летнего пешехода, террорист свернул с дороги в его сторону, сбил его машиной. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Гражданин, находившийся на месте происшествия, понял, что речь идет о теракте, вступил в контакт с террористом и нейтрализовал его.

Во время "продолжающегося" теракта на севере Израиля по тревоге были подняты 535 волонтеров отрядов быстрого реагирования ("китот коненут") в 67 населенных пунктах в этом районе. Они оказывали помощь службам безопасности в поисках террориста.