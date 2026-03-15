Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Израильская армия не ставит перед собой цели свергнуть иранский режим"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин заявил вечером 15 марта, что израильская армия с начала операции против Ирана атаковал более 2000 целей, уничтожив несколько тысяч солдат и офицеров противника.

По его словам, 700 из атакованных целей относятся к ракетным войскам. Сообщив о выводе из строя 70% иранских пусковых установок, глава армейской пресс-службы отметил: Иран и "Хизбалла" пытаются повысить интенсивность ракетных обстрелов Израиля.

Бригадный генерал сказал, что иранский режим слабнет и пытается скрыть это от своих граждан. При этом он подчеркнул: ЦАХАЛ не ставит перед собой цели свергнуть режим аятолл: "Мы создаем условия, чтобы народ Ирана взял страну в свои руки. А сделает он это или нет, зависит от него самого".