x
29 июля 2026
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 11:12
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 59-летняя Ади Корен из Рамат-Гана

Полиция
Розыск
Рамат-Ган
время публикации: 29 июля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 11:16
Внимание, розыск: пропала 59-летняя Ади Корен из Рамат-Гана
0:00 0:00
Внимание, розыск: пропала 59-летняя Ади Корен из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летней Ади Корен, проживающей на улице Эйнштейна в городе Рамат-Ган. Она покинула свой дом днем 28 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, светлые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2026

Внимание, розыск: пропала 59-летняя Корен Яхимович из Рамат-Гана