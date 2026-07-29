Внимание, розыск: пропала 59-летняя Ади Корен из Рамат-Гана

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 59-летней Ади Корен, проживающей на улице Эйнштейна в городе Рамат-Ган. Она покинула свой дом днем 28 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, светлые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.