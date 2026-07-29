Объявлен тендер на обслуживание морского маршрута Ашдод-Хайфа

Управление морских портов Израиля объявило тендер на регулярное обслуживание контейнерного маршрута между портами Ашдода и Хайфы.

Проект призван уменьшить количество грузовиков на дорогах Израиля и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

Согласно тендеру, оператор будет обязан эксплуатировать судно длиной до 150 метров, которое будет заходить в акватории порта Хайфы и порта Ашдода дважды в неделю в каждый из портов.

Тендер основан на принципе "сети безопасности", согласно которому Хана"й гарантирует победителю тендера покрытие расходов на судно и его эксплуатацию, но при определенных условиях. Потолок этой "сети безопасности" составит 1,5 миллиона шекелей в месяц, и, согласно тендеру, оператор обязан заходить в порты 16 раз в месяц - по восемь раз в каждый из них. Если он будет заходить в них менее 14 раз в месяц, из этой "сети безопасности" будет вычитаться 35 тысяч шекелей за каждый несостоявшийся заход в порт. Кроме того, срок действия договора составит 12 месяцев с возможностью продления еще до 24 месяцев.

Также, чтобы стимулировать судоходные компании пользоваться этой услугой, компании будет предоставляться денежный стимул в размере 300 шекелей за каждый контейнер. Стимул ограничен 2000 контейнеров на каждую судоходную компанию и будет предоставляться как за полные, так и за пустые контейнеры. Согласно тендеру, победитель будет вправе осуществлять на судне дополнительную деятельность, такую как заправка топливом за пределами Израиля и/или заходы в порты за пределами Израиля, при условии выполнения им требуемой деятельности в портах Хайфы и Ашдода.