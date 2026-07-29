Полиция предупреждает о мошеннических SMS с требованием оплатить дорожный штраф
время публикации: 29 июля 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 10:48
Полиция предупреждает о мошеннических SMS с требованием оплатить дорожный штраф
0:00 0:00
Полиция Израиля предупредила о массовой рассылке мошеннических SMS, выдаваемых за официальные уведомления полиции и Центра дорожных штрафов. В сообщениях содержится требование оплатить штраф по приложенной ссылке.
В полиции подчеркнули, что сообщения являются поддельными и предназначены для получения личных данных и сведений о банковских картах. Получателям рекомендуют не переходить по ссылке, не вводить персональные или платежные данные и немедленно удалить сообщение.
Все требования об оплате штрафов следует проверять исключительно через официальные каналы государственных ведомств.
Общая рекомендация: воздерживайтесь от переходов по ссылкам в присылаемых сообщениях, если у вас есть хоть малейшие сомнения.