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Израиль

Полиция предупреждает о мошеннических SMS с требованием оплатить дорожный штраф

Полиция
Мошенничество
время публикации: 29 июля 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 10:48
Полиция предупреждает о мошеннических SMS с требованием оплатить дорожный штраф
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Полиция предупреждает о мошеннических SMS с требованием оплатить дорожный штраф
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля предупредила о массовой рассылке мошеннических SMS, выдаваемых за официальные уведомления полиции и Центра дорожных штрафов. В сообщениях содержится требование оплатить штраф по приложенной ссылке.

В полиции подчеркнули, что сообщения являются поддельными и предназначены для получения личных данных и сведений о банковских картах. Получателям рекомендуют не переходить по ссылке, не вводить персональные или платежные данные и немедленно удалить сообщение.

Все требования об оплате штрафов следует проверять исключительно через официальные каналы государственных ведомств.

Общая рекомендация: воздерживайтесь от переходов по ссылкам в присылаемых сообщениях, если у вас есть хоть малейшие сомнения.

Израиль
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