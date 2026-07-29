"Хизбалла" атаковала инженерную технику ЦАХАЛа на хребте Али-Тахер
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:16
"Хизбалла" атаковала инженерную технику ЦАХАЛа на хребте Али-Тахер
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Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила сообщение о подрыве инженерной техники ЦАХАЛа на юге Ливана. По сообщению ЦАХАЛа, в ночь на среду террористическая организация "Хизбалла" направила дрон со взрывчаткой по инженерной технике ЦАХАЛа в районе хребта Али-Тахер.
В результате атаки никто из военнослужащих не пострадал.
В ЦАХАЛе заявили, что речь идет о грубом нарушении соглашения о прекращении огня в Ливане со стороны террористической организации "Хизбалла".