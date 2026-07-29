x
29 июля 2026
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 14:16
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Хизбалла" атаковала инженерную технику ЦАХАЛа на хребте Али-Тахер

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:16
"Хизбалла" атаковала инженерную технику ЦАХАЛа на хребте Али-Тахер
0:00 0:00

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила сообщение о подрыве инженерной техники ЦАХАЛа на юге Ливана. По сообщению ЦАХАЛа, в ночь на среду террористическая организация "Хизбалла" направила дрон со взрывчаткой по инженерной технике ЦАХАЛа в районе хребта Али-Тахер.

В результате атаки никто из военнослужащих не пострадал.

В ЦАХАЛе заявили, что речь идет о грубом нарушении соглашения о прекращении огня в Ливане со стороны террористической организации "Хизбалла".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2026

1027-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии