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Израиль

Водитель электровелосипеда получил тяжелые травмы в Акко

ДТП
Мада
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:57
Водитель электровелосипеда получил тяжелые травмы в Акко
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Водитель электровелосипеда получил тяжелые травмы в Акко
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о мужчине, упавшем во время езды на электровелосипеде по улице Дерех а-Арбаа в Акко.

Пострадавшему, мужчине в возрасте 41 года, оказана неотложная помощь на месте происшествия, после чего в тяжелом состоянии его эвакуировали в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии с травмами ног.

Израиль
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