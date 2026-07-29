Водитель электровелосипеда получил тяжелые травмы в Акко

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о мужчине, упавшем во время езды на электровелосипеде по улице Дерех а-Арбаа в Акко.

Пострадавшему, мужчине в возрасте 41 года, оказана неотложная помощь на месте происшествия, после чего в тяжелом состоянии его эвакуировали в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии с травмами ног.