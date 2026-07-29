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Израиль

Полиция опубликовала имя подозреваемого в сексуализированном насилии на детьми из Бней-Брака

Полиция
Дети
Сексуальное насилие
Бней-Брак
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:46 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:46
Полиция опубликовала имя подозреваемого в сексуализированном насилии на детьми из Бней-Брака
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Полиция опубликовала имя подозреваемого в сексуализированном насилии на детьми из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел по расследованию преступлений на сексуальной почве и насилия в семье полиции Бней-Брака – Рамат-Гана начал в июне расследование после получения двух заявлений от несовершеннолетних, сообщивших о сексуализированном насилии со стороны жителя Бней-Брака.

После сбора улик и иных материалов, полиция задержала подозреваемого, 40-летнего жителя Бней-Брака Нахмана Леви. После допроса он был помещен под стражу.

Накануне мировой суд Тель-Авива продлил срок его содержания под стражей до 2 августа 2026 года. Расследование продолжается.

Полиция обращается ко всем, кто мог пострадать от действий подозреваемого Нахмана Леви, а также к тем, кто располагает информацией о других возможных правонарушениях с его участием, с просьбой связаться со следователями по телефону 050-5065976 или через WhatsApp по тому же номеру и подать официальное заявление в отделении полиции Бней-Брака – Рамат-Гана.

Израиль
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