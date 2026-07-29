Житель Негева приговорен к 21 году тюрьмы за изнасилование женщины на глазах у ее маленького сына

Центральный окружной суд приговорил 23-летнего Бараката Абу Асу из Тель-Шевы к 21 году лишения свободы после того, как он был признан виновным в изнасиловании молодой женщины при отягчающих обстоятельствах в ее доме в Гедере в феврале 2023 года, а также в издевательствах над ее двухлетним сыном, который находился в доме во время совершения преступления.

Осужденный должен будет выплатить компенсацию в размере 200 тысяч шекелей потерпевшей и ее сыну.

Следствием было установлено, что в ночь на 3 февраля 2023 года Баракат Абу Аса проник в дом одной из жительниц Гедеры и изнасиловал ее на глазах у ребенка. После этого преступник скрылся. Позже он был задержан.