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Израиль

Житель Негева приговорен к 21 году тюрьмы за изнасилование женщины на глазах у ее маленького сына

Судебные решения
Криминал
Сексуальное насилие
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:35
Житель Негева приговорен к 21 году тюрьмы за изнасилование женщины на глазах у ее маленького сына
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Житель Негева приговорен к 21 году тюрьмы за изнасилование женщины на глазах у ее маленького сына
AP Photo/Jean-Francois Badias

Центральный окружной суд приговорил 23-летнего Бараката Абу Асу из Тель-Шевы к 21 году лишения свободы после того, как он был признан виновным в изнасиловании молодой женщины при отягчающих обстоятельствах в ее доме в Гедере в феврале 2023 года, а также в издевательствах над ее двухлетним сыном, который находился в доме во время совершения преступления.

Осужденный должен будет выплатить компенсацию в размере 200 тысяч шекелей потерпевшей и ее сыну.

Следствием было установлено, что в ночь на 3 февраля 2023 года Баракат Абу Аса проник в дом одной из жительниц Гедеры и изнасиловал ее на глазах у ребенка. После этого преступник скрылся. Позже он был задержан.

Израиль
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