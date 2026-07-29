x
29 июля 2026
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 15:39
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подростки избили сотрудника кинотеатра за просьбу прекратить курить в зале

Полиция
Дети
Реховот
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:30
Подростки избили сотрудника кинотеатра за просьбу прекратить курить в зале
0:00 0:00
Подростки избили сотрудника кинотеатра за просьбу прекратить курить в зале
Flash90

Полиция Реховота задержала четверых подростков по подозрению в причастности к жестокому нападению на сотрудника кинотеатра.

19-летний контролер кинотеатра, житель Реховота, попросил группу подростков прекратить курить электронные сигареты в зрительном зале. После того как они отказались выполнить его просьбу, между сторонами возник словесный конфликт, в ходе которого один из подозреваемых сильно ударил сотрудника кинотеатра по лицу. Тот упал, потеряв сознание. После этого к нападению присоединились остальные подозреваемые, которые продолжили избивать его ногами, пока он лежал на полу.

Пострадавший был доставлен бригадой МАДА в медицинский центр "Каплан". У него диагностированы тяжелые травмы лица, кровоизлияние в глаз, перелом переносицы, кровотечение из носа, потребовавшее наложения швов, а также травмы полости рта.

Полиции удалось установить личности подозреваемых. После получения судебных ордеров все четверо были задержаны накануне у себя дома. Утром подозреваемых доставили в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей, однако суд постановил освободить их под домашний арест на ограничительных условиях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

Суд продлил арест подозреваемых в причастности к убийству Иману Биньямина Залки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026

Родители подростка, обвиняемого в убийстве Иману Залки, не предстанут перед судом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2026

С убийства работника пиццерии в Петах-Тикве прошло три дня, никто не арестован, полиция молчит
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2026

Умер работник пиццерии в Петах-Тикве, на которого напали с ножом в День Независимости