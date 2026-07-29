Подростки избили сотрудника кинотеатра за просьбу прекратить курить в зале

Полиция Реховота задержала четверых подростков по подозрению в причастности к жестокому нападению на сотрудника кинотеатра.

19-летний контролер кинотеатра, житель Реховота, попросил группу подростков прекратить курить электронные сигареты в зрительном зале. После того как они отказались выполнить его просьбу, между сторонами возник словесный конфликт, в ходе которого один из подозреваемых сильно ударил сотрудника кинотеатра по лицу. Тот упал, потеряв сознание. После этого к нападению присоединились остальные подозреваемые, которые продолжили избивать его ногами, пока он лежал на полу.

Пострадавший был доставлен бригадой МАДА в медицинский центр "Каплан". У него диагностированы тяжелые травмы лица, кровоизлияние в глаз, перелом переносицы, кровотечение из носа, потребовавшее наложения швов, а также травмы полости рта.

Полиции удалось установить личности подозреваемых. После получения судебных ордеров все четверо были задержаны накануне у себя дома. Утром подозреваемых доставили в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей, однако суд постановил освободить их под домашний арест на ограничительных условиях.