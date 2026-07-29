Внимание, розыск: пропала 56-летняя Сигалит Гарсия Бен-Шошан

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 56-летней Сигалит Гарсии Бен-Шошан. В последний раз ее видели 28 июля в районе центральной автобусной станции в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: рост 1.65, голова бритая, глаза светло-карие.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.