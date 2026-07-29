Выжившие заложники с фестиваля Nova примут участие в серии концертов NOVA Live Concert

Почти через три года после трагедии 7 октября сообщество Nova совместно с компанией toMix объявило о запуске новой серии концертов NOVA Live Concert. Особым событием вечера открытия станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля Nova в кибуце Реим и впоследствии освобожденных из плена ХАМАС.

Первый концерт состоится 10 сентября на площадке toX в Ришон-ле-Ционе.

После двух лет проведения мемориальных мероприятий We Will Dance Again в парке Яркон организаторы запускают новый проект, объединяющий электронную музыку, транс, рок и израильский мейнстрим на одной сцене. По их словам, серия концертов призвана продолжить процесс восстановления сообщества Nova с помощью музыки и чувства единства.

На сцену выйдут один из основателей сообщества Nova и диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Омри Сасси, а также Astrix, Moonclipse, Nova Band, Amigdala и Эйтан Райтер, который исполнит совместные композиции с Орит Шахаф и Томом Петровером из рок-группы HaYehudim.

В заявлении организаторов подчеркивается символическое значение события: спустя три года после 7 октября попавшие в заложники участники фестиваля Nova вернулись домой и снова встретятся на танцполе. "Это момент завершения круга, торжества человеческого духа, надежды и исцеления через музыку и сообщество", – надеются организаторы.