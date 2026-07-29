Убийца отца своей невестки приговорен к пожизненному заключению

Окружной суд приговорил Соломона Мадмона к пожизненному заключению за убийство в июне 2022 года в Рамат-Гане при отягчающих обстоятельствах 63-летнего Йосефа Йосифии, отца его невестки. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию детям погибшего.

Ранее суд отклонил все доводы защиты, в том числе утверждение о состоянии опьянения, и признал Мадмона виновным также в преступлениях, связанных с оружием и угрозами.

По данным прокуратуры Тель-Авивского округа, Мадмон заранее вооружился, приехал к дому Йосифии и застрелил его возле входа в квартиру.