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Израиль

Убийца отца своей невестки приговорен к пожизненному заключению

Судебные решения
Убийства
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:53 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:53
Убийца отца своей невестки приговорен к пожизненному заключению
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Убийца отца своей невестки приговорен к пожизненному заключению
Moshe Shai/FLASH90

Окружной суд приговорил Соломона Мадмона к пожизненному заключению за убийство в июне 2022 года в Рамат-Гане при отягчающих обстоятельствах 63-летнего Йосефа Йосифии, отца его невестки. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию детям погибшего.

Ранее суд отклонил все доводы защиты, в том числе утверждение о состоянии опьянения, и признал Мадмона виновным также в преступлениях, связанных с оружием и угрозами.

По данным прокуратуры Тель-Авивского округа, Мадмон заранее вооружился, приехал к дому Йосифии и застрелил его возле входа в квартиру.

Израиль
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