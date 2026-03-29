Ynet: после инцидента с группой CNN от операций отстранен весь 941-й резервный батальон

Весь резервный батальон 941, в который входят бывшие бойцы батальона "Нецах Йегуда", будет отстранен от оперативной деятельности после инцидента с группой CNN возле деревни Тайясир, пишет Ynet.

Речь идет о беспрецедентном решении, принятом на фоне широкого резонанса вокруг произошедшего.

Согласно публикации Ynet, решение касается всего батальона, а не только конкретных военнослужащих, фигурирующих на видеозаписи. Источники, знакомые с деталями, заявили изданию, что цель такого шага – создать "сдерживающий эффект". Сами военнослужащие, как отмечается в публикации, были потрясены этим решением и расценили его как коллективное наказание.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился в ближайшее время представить ему основные выводы расследования инцидента с группой телеканала CNN, произошедшего возле Тайясира, к востоку от Тубаса. Как писал Newsru.co.il, Замир обсудил этот случай с командующим Центральным округом генерал-майором Ави Блутом и потребовал подготовить командные рекомендации.

По данным CNN и Foreign Press Association, журналисты снимали последствия нападения поселенцев и создания незаконного форпоста рядом с Тайясиром, когда израильские военные задержали съемочную группу и пытались помешать ее работе. В ЦАХАЛе ранее заявляли, что поведение военнослужащих "не отражает нормы армии", принесли извинения и пообещали расследовать инцидент.

Официального подтверждения информации об отстранении всего батальона 941 со стороны армейской пресс-службы на момент публикации не было.

Напомним, что в феврале 2025 года в результате террористической атаки на базе около деревни Тайясир (восточная Самария) погибли двое израильских военнослужащих. После этого охрана базы была усилена.