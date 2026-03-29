29 марта 2026
Инцидент с группой CNN в восточной Самарии будет расследован ЦАХАЛом

время публикации: 29 марта 2026 г., 00:14 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 00:16
Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился в ближайшее время представить ему основные выводы расследования инцидента с группой телеканала CNN, произошедшего возле арабской деревни Тайясир, к востоку от Тубаса.

Как сообщила армейская пресс-служба, Замир обсудил этот случай с командующим Центральным округом генерал-майором Ави Блутом и потребовал подготовить командные рекомендации.

Речь идет об инциденте с группой телеканала CNN, о котором ранее сообщили сама телекомпания и Foreign Press Association. По их данным, журналисты снимали последствия нападения поселенцев и создания незаконного форпоста рядом с Тайясиром, когда израильские военные задержали съемочную группу и пытались помешать работе журналистов.

Foreign Press Association заявила, что солдаты направляли оружие на журналистов и находившихся рядом палестинцев, а фотооператор CNN Сирил Теофилос подвергся физическому насилию: его схватили, повалили на землю и повредили камеру. Об этом также писали The Times of London и другие СМИ, ссылавшиеся на заявление ассоциации и подтверждение со стороны CNN.

Ранее представитель ЦАХАЛа подполковник Надав Шошани принес извинения за действия военнослужащих, заявив, что их поведение "не отражает нормы ЦАХАЛа", противоречит ожидаемым стандартам и будет расследовано.

