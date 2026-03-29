Алан Алексеев из Петах-Тиквы обвиняется в нападении на человека в бомбоубежище дома

Прокуратура Центрального округа подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против 20-летнего Алана Алексеева, который напал на жильца дома в общедомовом бомбоубежище, куда Алексеев со своей собакой вошел с улицы во время тревоги.

Как сообщает "А-Йом", инцидент произошел 18 марта в Петах-Тикве: прозвучала ракетная тревога, и Алексеев, который гулял со своей собакой, вошел в ближайшее здание, чтобы спуститься в бомбоубежище. Один из жильцов поднял на руки своего четырехлетнего сына, поскольку ребенок испугался собаки.

Алексееву, судя по всему, не понравилась такая реакция на его собаку. Он обвинил мужчину в том, что тот якобы "издевается над своим ребенком", подошел, ударил мужчину головой в лоб, толкнул и оскорбил.

Прибывшие на место полицейские потребовали от Алексеева предъявить документы, однако он отказался, ругался, угрожал и не согласился передать собаку ни ветеринару, ни своим родителям. Из-за его поведения полицейские применили против него электрошокер и задержали его, однако Алексеев не успокоился и в камере.

Когда один из полицейских открыл дверь камеры, Алексеев набросился на него, ударил, повалил на пол и начал душить. Прибывшие из отделения полицейские сумели взять его под контроль.

Алексеев обвиняется по двум эпизодам причинения телесных повреждений, нападении на полицейского при отягчающих обстоятельствах и воспрепятствовании полицейскому при исполнении служебных обязанностей.