Кнессет утвердит проект бюджета на 2026 год

В Кнессете проходит специальное пленарное заседание по утверждению проекта государственного бюджета на 2026 год.

Заседание началось в 9 утра и продлится до глубокой ночи. Депутаты от оппозиции пытаются максимально затянуть обсуждение. На данный момент запланировано, что в 20:00 министр финансов Бецалель Смотрич подведет итог обсуждения, после чего начнется голосование по поправкам, поданным оппозицией. Предполагается, что голосование закончится примерно в два часа ночи.

Несмотря на то, что формально коалиция опирается не более чем на 60 мандатов, правительству гарантировано большинство, так как депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" обещали поддержать коалицию.

Утверждение проекта государственного бюджета снимает с правительства угрозу развала и досрочных выборов. 31 марта завершится сессия Кнессета, и парламент вернется к работе 10 мая. В политических кругах полагают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет инициировать досрочные выборы. Однако в том случае, если Нетаниягу проявит заинтересованность в этом, он сможет созвать пленарное заседание Кнессета и в период парламентских каникул для того, чтобы продвигать законопроект о роспуске Кнессета.

В коалиции заявляют, что на данный момент планируют проведение выборов в Кнессет 26 созыва в срок, то есть в конце октября нынешнего года.