02 марта 2026
Израиль

В Бейт-Шемеше забросали камнями машину главы Командования тылом

Харедим
время публикации: 02 марта 2026 г., 11:43
В Бейт-Шемеше забросали камнями машину главы Командования тылом
AP Photo/Leo Correa

Автомобиль начальника Командования тылом бригадного генерала Эльада Эдри, который в воскресенье вечером направлялся к месту попадания иранской баллистической ракеты в Бейт-Шемеше, ультраортодоксальные радикалы забросали камнями.

Как сообщает INN, в результате нападения пострадала военнослужащая.

Напомним, днем ранее иранская ракета попала в бомбоубежище при синагоге в Бейт-Шемеше. В результате этой трагедии погибли девять человек, и десятки получили ранения.

Израиль
