В Бейт-Шемеше забросали камнями машину главы Командования тылом
время публикации: 02 марта 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 11:52
Автомобиль начальника Командования тылом бригадного генерала Эльада Эдри, который в воскресенье вечером направлялся к месту попадания иранской баллистической ракеты в Бейт-Шемеше, ультраортодоксальные радикалы забросали камнями.
Как сообщает INN, в результате нападения пострадала военнослужащая.
Напомним, днем ранее иранская ракета попала в бомбоубежище при синагоге в Бейт-Шемеше. В результате этой трагедии погибли девять человек, и десятки получили ранения.
Ссылки по теме