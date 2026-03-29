Walla: Таль Гильбоа, высказавшаяся об "отвратительных русских", не будет пресс-секретарем Нетаниягу

время публикации: 29 марта 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 14:42
Таль Гильбоа не займет должность пресс-секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщает журналист портала Walla Иегуда Шлезингер.

Согласно опубликованной им информации, Гильбоа изначально не была кандидатом на должность пресс-секретаря. Как сообщает Walla, она войдет в состав "группы пресс-секретарей" премьер-министра Биньямина Нетаниягу, однако не займет и не планировалось, что займет должность Зива Агмона, подавшего в отставку с должности пресс-секретаря после публикации сделанных им скандальных заявлений.

Накануне сообщалось, что Таль Гильбоа является кандидатом на эту должность. Муж Гильбоа перепостил эту информацию в социальных сетях.

Таль Гильбоа занимает должность советника премьер-министра по правам животных. Выступает в поддержку правительства. В прошлом в частных переписках оскорбительно высказывалась о разных группах населения, в том числе о русскоязычных израильтянах. "Отвратительные русские", - написала она.

