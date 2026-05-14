Теннис. Элина Свитолина победила Елену Рыбакину в четвертьфинале турнира в Риме
время публикации: 14 мая 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 09:14
Определились все полуфиналистки теннисного турнира в Риме.
Украинка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4.
В полуфинале украинская теннисистка сыграет с полькой Игой Швентек, которая разгромила Джессику Пегулу 6:1, 6:2.
Во втором полуфинале встретятся румынка Сорана-Михаэла Кирсти и американка Коко Гофф.
