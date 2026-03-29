ЦАХАЛ сообщил о новой серии ударов по военным объектам в Тегеране

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером в воскресенье, 29 марта, ВВС ЦАХАЛа завершили еще одну волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране. В сообщении армии сказано, что основной целью этой серии атак было дальнейшее разрушение производственных возможностей иранской военной промышленности.

По данным ЦАХАЛа, в ходе этой волны ударов по объектам, использовавшимся для исследований, разработки и производства вооружений, было сброшено более 120 боеприпасов. Израильские военные заявляют, что среди пораженных целей были объект, где разрабатывались важнейшие компоненты для баллистических ракет, комплекс военной промышленности "Корпуса стражей исламской революции", использовавшийся для исследований и разработки ракетных систем и спутниковых носителей, а также объект армии Ирана, связанный с исследованиями, разработкой и производством вооружений.

Одновременно были атакованы объекты хранения и запуска баллистических ракет, а также несколько систем ПВО иранского режима.

В армии отмечают, что за последние сутки более 150 израильских боевых самолетов наносили удары по объектам производства вооружений в разных районах Тегерана.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что удары по военной промышленности Ирана продолжаются и в настоящее время.