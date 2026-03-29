На этой неделе Кнессет должен утвердить госбюджет, или будет распущен

На этой неделе, до конца марта Кнессет должен окончательно утвердить государственный бюджет на 2026 год. Если этого не произойдет до 31 марта, парламент будет распущен автоматически, что приведет к досрочным выборам.

На этом фоне издание "Калькалист" отмечает, что в центре общественного и политического внимания вновь оказались коалиционные средства: за четыре года их объем вырос в семь раз, и именно распределение этих денег стало одной из ключевых тем накануне окончательного утверждения бюджета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается обеспечить принятие бюджета, распределяя средства в пользу важных для коалиции групп, в том числе ультраортодоксальных учебных заведений. При этом война с Ираном усиливает давление на бюджет: боевые действия обходятся Израилю примерно в 5 млрд шекелей в неделю, а сам бюджет остается тяжело нагруженным оборонными расходами.