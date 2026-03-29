x
29 марта 2026
|
последняя новость: 07:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

На этой неделе Кнессет должен утвердить госбюджет, или будет распущен

Бюджет
Кнессет
время публикации: 29 марта 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 07:21
Olivier Fitoussi/Flash90

На этой неделе, до конца марта Кнессет должен окончательно утвердить государственный бюджет на 2026 год. Если этого не произойдет до 31 марта, парламент будет распущен автоматически, что приведет к досрочным выборам.

На этом фоне издание "Калькалист" отмечает, что в центре общественного и политического внимания вновь оказались коалиционные средства: за четыре года их объем вырос в семь раз, и именно распределение этих денег стало одной из ключевых тем накануне окончательного утверждения бюджета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается обеспечить принятие бюджета, распределяя средства в пользу важных для коалиции групп, в том числе ультраортодоксальных учебных заведений. При этом война с Ираном усиливает давление на бюджет: боевые действия обходятся Израилю примерно в 5 млрд шекелей в неделю, а сам бюджет остается тяжело нагруженным оборонными расходами.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
