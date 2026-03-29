Убийство в Рахате: застрелен 53-летний мужчина
время публикации: 29 марта 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 11:09
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о насильственном инциденте в Рахате, в результате которого пострадал мужчина в возрасте примерно 40 лет.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его на реанимобиле МАДА в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом и нестабильном состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти пострадавшего.
Полиция расследует убийство. Представители полиции сообщили, что убитому было 53 года, он проживал в Лоде.
