Убийство в Рахате: застрелен 53-летний мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о насильственном инциденте в Рахате, в результате которого пострадал мужчина в возрасте примерно 40 лет.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его на реанимобиле МАДА в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом и нестабильном состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти пострадавшего.

Полиция расследует убийство. Представители полиции сообщили, что убитому было 53 года, он проживал в Лоде.