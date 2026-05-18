"Возвращайся в Россию!" Предъявлены обвинения жителю Ашдода, избившему пожилого мужчину

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 23-летнего жителя Ашдода Янива Туруны, которому инкриминируются жестокое нападение на 71-летнего мужчину и ограбление.

Согласно тексту обвинительного заключения, в начале мая 2026 года поздно вечером потерпевший гулял со своей собакой и зашел на спортивную площадку одной из школ Ашдода. Туда же пришел Туруна с двухлетней собакой, относящейся к категории опасных, без поводка, намордника, лицензии, чипа и прививки от бешенства. По версии прокуратуры, Туруна начал оскорблять пожилого мужчину, в том числе кричал ему: "Возвращайся в Россию!" А после замечания о том, что собака должна быть на поводке, стал избивать пожилого мужчину кулаками и ногами, швырнул камень в собаку потерпевшего и попал ей в голову, после чего натравил на мужчину свою собаку, которая кусала его за руки и ноги, в то время как сам обвиняемый продолжал бить лежачего камнем по голове. Мужчина на короткое время потерял сознание, когда он пришел в себя и попытался вызвать помощь по телефону, Туруна выхватил у него мобильник, еще раз ударил ногой по голове и скрылся. Потерпевший, истекавший кровью, сумел самостоятельно добраться домой, где родственники вызвали медиков. У него были диагностированы кровоизлияние в мозг, переломы черепа, множественные травмы лица и конечностей, разрывы сухожилий и другие повреждения. Потерпевший перенес несколько операций, остается в больнице и должен пройти дополнительные операции.

Ранее СМИ называли имя потерпевшего: Борис Коник. Помощь ему была оказана в больнице "Барзилай" в Ашкелоне.

Яниву Туруне предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, ограблении, содержании собаки без лицензии и нарушении условий содержания опасной собаки. Прокуратура просит арестовать его до конца судебного процесса.