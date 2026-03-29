Ракетный обстрел из Ирана. Сигналы тревоги на юге Израиля

Зафиксирован запуск ракеты из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигнал тревоги прозвучал на юге и в центральной и западной частях Негева, в районе Мертвого моря и в Иудее.

Отметим, что в гостиницах Мертвого моря размещены жители Димоны и Арада, дома которых были повреждены во время ракетных обстрелов.

Обломками поврежден завод в промзоне Неот Ховав. Один человек получил легкое ранение.