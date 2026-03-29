x
29 марта 2026
|
последняя новость: 16:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 16:44
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ракетный обстрел из Ирана. Сигналы тревоги на юге Израиля

Война с Ираном
время публикации: 29 марта 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:15
Ракетный обстрел из Ирана. Сигналы тревоги на юге Израиля
Фото NEWSru.co.il

Зафиксирован запуск ракеты из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигнал тревоги прозвучал на юге и в центральной и западной частях Негева, в районе Мертвого моря и в Иудее.

Отметим, что в гостиницах Мертвого моря размещены жители Димоны и Арада, дома которых были повреждены во время ракетных обстрелов.

Обломками поврежден завод в промзоне Неот Ховав. Один человек получил легкое ранение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
