Ракетный обстрел из Ирана. Сигналы тревоги на юге Израиля
время публикации: 29 марта 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:15
Зафиксирован запуск ракеты из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигнал тревоги прозвучал на юге и в центральной и западной частях Негева, в районе Мертвого моря и в Иудее.
Отметим, что в гостиницах Мертвого моря размещены жители Димоны и Арада, дома которых были повреждены во время ракетных обстрелов.
Обломками поврежден завод в промзоне Неот Ховав. Один человек получил легкое ранение.