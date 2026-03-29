29 марта 2026
Израиль

В результате ракетного обстрела юга Израиля поврежден завод в промзоне Неот Ховав

Война с Ираном
время публикации: 29 марта 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:28
В результате ракетного обстрела юга Израиля поврежден завод "Неот Ховав"
Во время ракетного обстрела юга Израиля упавшими обломками поврежден завод в промышленной зоне Неот Ховав возле Беэр-Шевы. На заводе возник пожар.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения об одном раненом. К месту происшествия отправлены машины "скорой помощи". По предварительной информации, состояние раненого легкое, он находился в бомбоубежище и получил травмы от взрывной волны.

Из спасательных служб сообщают, что существует угроза утечки опасных веществ.

Перекрыто движение транспорта на 40-м шоссе в районе промзоны.

