29 марта 2026
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Трамп в интервью 14-каналу признался в любви к Израилю и заявил, что "Иран умоляет о сделке"

время публикации: 29 марта 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 20:43
AP Phone/Evan Vucci

В беседе с журналисткой 14-го канала израильского телевидения Либи Алон, приуроченной к 30-му дню операции "Рычание льва", президент США Дональд Трамп заявил, что он любит Израиль.

Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, Иран заинтересован в достижении договоренности. "Любая страна, которой грозит уничтожение, стремилась бы к соглашению", – сказал он, добавив, что иранская сторона "умоляет о сделке".

На вопрос о координации действий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Трамп заявил, что они тесно общаются и "лучшей координации действий быть не может".

Говоря об Ормузском заливе, Трамп заявил, что американские военные уже действуют для установления контроля над стратегическим судоходным маршрутом.

В завершение беседы Трамп выразил удовлетворение высоким уровнем его поддержки среди израильтян, которая, по его мнению, составляет 99%, и в конце он обратился к израильтянам: "Я люблю Израиль, я люблю людей в Израиле и очень рад их поддержке и горжусь этим".

30-й день войны "Рычание льва": точечные ликвидации в Тегеране