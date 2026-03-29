29 марта 2026
последняя новость: 21:10
Израиль

Расследование ЦАХАЛа обстоятельств гибели Офера Мошковича передано его родным

время публикации: 29 марта 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 20:23
Офер Мошкович
Ayal Margolin/FLASH90

Расследование обстоятельств гибели Офера Мошковича, которое проводилось под руководством бригадного генерала Эхуда Биби, установило, что трагедия стала следствием нескольких оперативных факторов: ошибок в расчетах системы наводки, особенностей рельефа и неоптимальных условий стрельбы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что комиссия не выявила проявления халатности или нарушения профессиональной этики со стороны командиров, принимавших решение.

Результаты расследования были представлены родным погибшего, а также начальнику Генштаба Эялю Замиру.

Глава Генштаба принял выводы комиссии и распорядился незамедлительно внедрить выработанные рекомендации. Командующий Сухопутными войсками генерал Надав Лотан издал оперативный приказ, ужесточающий требования к ведению артиллерийского огня вблизи населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

Офер Мошкович, житель кибуца Мисгав-Ам, погиб 22 марта. Пять снарядов, выпущенных с израильской огневой позиции для поддержания маневра наземных сил, поразили территорию кибуца.

ЦАХАЛ выразил глубокие соболезнования родным Мошковича и общине кибуца Мисгав-Ам.

