Расследование ЦАХАЛа обстоятельств гибели Офера Мошковича передано его родным

Расследование обстоятельств гибели Офера Мошковича, которое проводилось под руководством бригадного генерала Эхуда Биби, установило, что трагедия стала следствием нескольких оперативных факторов: ошибок в расчетах системы наводки, особенностей рельефа и неоптимальных условий стрельбы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что комиссия не выявила проявления халатности или нарушения профессиональной этики со стороны командиров, принимавших решение.

Результаты расследования были представлены родным погибшего, а также начальнику Генштаба Эялю Замиру.

Глава Генштаба принял выводы комиссии и распорядился незамедлительно внедрить выработанные рекомендации. Командующий Сухопутными войсками генерал Надав Лотан издал оперативный приказ, ужесточающий требования к ведению артиллерийского огня вблизи населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

Офер Мошкович, житель кибуца Мисгав-Ам, погиб 22 марта. Пять снарядов, выпущенных с израильской огневой позиции для поддержания маневра наземных сил, поразили территорию кибуца.

ЦАХАЛ выразил глубокие соболезнования родным Мошковича и общине кибуца Мисгав-Ам.