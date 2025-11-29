x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 07:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 07:05
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 29 ноября: тепло и ясно

Погода
время публикации: 29 ноября 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 06:23
Прогноз погоды в Израиле на 29 ноября: тепло и ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в cубботу, 29 ноября, температура будет выше среднесезонной. На всей территории страны будет тепло и ясно.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 13-25, на побережье Мертвого моря – 19-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-27, на Голанских высотах – 17-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье местами дожди. В понедельник будет солнечно, дожди прекратятся.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook