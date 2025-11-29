Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в cубботу, 29 ноября, температура будет выше среднесезонной. На всей территории страны будет тепло и ясно.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 13-25, на побережье Мертвого моря – 19-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-27, на Голанских высотах – 17-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье местами дожди. В понедельник будет солнечно, дожди прекратятся.