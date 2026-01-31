В Израиле умер режиссер Петр Мостовой

В Израиле в возрасте 88 лет скончался Петр Мостовой, российско-израильский режиссер, оператор, сценарист и педагог.

Получив профильное образование во ВГИКе, он начал свою карьеру в СССР, где создал ряд значимых документальных фильмов. Среди его операторских работ фильмы "Взгляните на лицо" и "Маринино житье".

Одной из самых известных его работ советского периода стал фильм "Взгляд", получивший признание как в профессиональной среде, так и у зрителей. Его творческий почерк всегда отличался глубоким вниманием к деталям и человеческим судьбам.

После репатриации в Израиль Мостовой продолжил активную творческую деятельность, став важной фигурой в израильском документальном кино. В Израиле он создал множество фильмов, исследующих темы эмиграции, культурной идентичности и истории, включая такие работы, как "Сцена" и "Прощай, СССР". Его фильмы неоднократно представляли Израиль на престижных международных кинофестивалях и были удостоены множества наград.

Помимо режиссуры, Мостовой внес значительный вклад в развитие киноискусства как педагог и общественный деятель. Он принимал активное участие в работе израильских объединений кинематографистов.