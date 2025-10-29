Неисправный военный БПЛА упал на пустыре в Негеве, пострадавших нет

Израильский военный беспилотник упал на открытой местности в Западном Негеве вследствие технической неисправности. ЦАХАЛ вел наблюдение за аппаратом вплоть до его падения, чтобы обеспечить падение в незаселенной местности.

На место происшествия выехали силы ЦАХАЛа для сбора обломков аппарата. В ЦАХАЛе подчеркивают, что утечки информации нет, в ходе инцидента никто не пострадал.

В армии ведут расследование обстоятельств происшествия.