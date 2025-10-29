x
29 октября 2025
29 октября 2025
Израиль

Неисправный военный БПЛА упал на пустыре в Негеве, пострадавших нет

Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
Негев
время публикации: 29 октября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 13:48
Неисправный военный БПЛА упал на пустыре в Негеве, пострадавших нет
Moshe Shai/FLASH90

Израильский военный беспилотник упал на открытой местности в Западном Негеве вследствие технической неисправности. ЦАХАЛ вел наблюдение за аппаратом вплоть до его падения, чтобы обеспечить падение в незаселенной местности.

На место происшествия выехали силы ЦАХАЛа для сбора обломков аппарата. В ЦАХАЛе подчеркивают, что утечки информации нет, в ходе инцидента никто не пострадал.

В армии ведут расследование обстоятельств происшествия.

