Неисправный военный БПЛА упал на пустыре в Негеве, пострадавших нет
время публикации: 29 октября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 13:48
Израильский военный беспилотник упал на открытой местности в Западном Негеве вследствие технической неисправности. ЦАХАЛ вел наблюдение за аппаратом вплоть до его падения, чтобы обеспечить падение в незаселенной местности.
На место происшествия выехали силы ЦАХАЛа для сбора обломков аппарата. В ЦАХАЛе подчеркивают, что утечки информации нет, в ходе инцидента никто не пострадал.
В армии ведут расследование обстоятельств происшествия.