x
29 октября 2025
|
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 13:35
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После шестидневных поисков паломник найден в лесу на горе Мерон живым

Розыск
время публикации: 29 октября 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 13:35
После шестидневных поисков паломник найден в лесу на горе Мерон живым
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что 65-летний Давид Хаим Айиш, который в минувший четверг пропал во время паломничества к могиле раввина Шимона бар-Йохая (РАШБИ) на горе Мерон, обнаружен утром в среду живым и невредимым в густых зарослях неподалеку от могилы.

После сообщения об исчезновении 65-летнего Давида Айиша из Кфар-Сабы полиция установила, что в центре страны он сел в такси и сообщил водителю, что отправляется молиться на могиле РАШБИ.

Поскольку это было последнее место, где его видели, полиция Северного округа при участии десятков волонтеров и членов семьи пропавшего начала широкомасштабную поисковую операцию с использованием вертолета, конной полиции, кинологов и дронов.

При проверке многочисленных камер наблюдения полицейские увидели мужчину, который шел по тропе Меадрин на горе Мерон, после чего его следы затерялись. В среду, 29 октября, он был обнаружен в зарослях неподалеку от того места, где его видели в последний раз, он жив и в хорошем состоянии.

Полиция Израиля поблагодарила всех участников поисковой операции за поддержку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

Внимание, розыск: пропал 65-летний Давид Айиш из Кфар-Сабы (найден)