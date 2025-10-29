x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
12 канал ИТВ: в ближайшие дни ХАМАС вернет останки четырех заложников

время публикации: 29 октября 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 16:52
AP Photo/Yousef Al Zanoun

В службах безопасности прогнозируют, что в ближайшие дни ХАМАС передаст в Израиль останки четверых убитых заложников: двоих в среду или в четверг, и еще двоих через несколько дней.

Об этом со ссылкой на источники в ЦАХАЛе сообщает 12 канал ИТВ. При этом к настоящему моменту нет подтверждения готовности террористов передать тела погибших уже в среду.

Террористы продолжают удерживать тела 13 похищенных, которых по условиям соглашения они были обязаны освободить в первые 48 часов после начала прекращения огня. Израиль обвиняет ХАМАС в намеренном затягивании передачи тел заложников. ХАМАС стремится оставить заложников в качестве последнего "козыря".

Во время предыдущей передачи останков ХАМАС передал фрагменты останков Офира Царфати, тело которого было возвращено в 2024 году.

