Пожилой мужчина упал с пятиметровой высоты в Кармиэле, он в тяжелом состоянии
время публикации: 29 октября 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 16:34
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о рабочем, который упал с лестницы высотой около пяти метров в Кармиэле.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 72 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом и стабильном состоянии.
Сообщается, что мужчина, занимавшийся ремонтными работами, получил тяжелуючерепно-мозговую травму.