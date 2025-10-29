Пожилой мужчина упал с пятиметровой высоты в Кармиэле, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о рабочем, который упал с лестницы высотой около пяти метров в Кармиэле.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 72 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом и стабильном состоянии.

Сообщается, что мужчина, занимавшийся ремонтными работами, получил тяжелуючерепно-мозговую травму.