x
29 октября 2025
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 16:42
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожилой мужчина упал с пятиметровой высоты в Кармиэле, он в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
Мада
время публикации: 29 октября 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 16:34

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о рабочем, который упал с лестницы высотой около пяти метров в Кармиэле.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 72 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом и стабильном состоянии.

Сообщается, что мужчина, занимавшийся ремонтными работами, получил тяжелуючерепно-мозговую травму.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook