Ликвидирован глава логистического обеспечения "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 14 октября был ликвидирован Хусейн Али Таамэ, боевик "Хизбаллы", отвечавший за логистическое обеспечение группировки в районе Кана на юге Ливана.

Операция проведена под руководством командования Северного военного округа при участии ВВС ЦАХАЛа.

Тааме занимался доставкой вооружений для восстановления военных возможностей "Хизбаллы" в этом секторе, его деятельность рассматривается как нарушение достигнутых договоренностей между Израилем и Ливаном.