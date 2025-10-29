x
Израиль

Ликвидирован глава логистического обеспечения "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 29 октября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:31
Ликвидирован глава логистического обеспечения "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 14 октября был ликвидирован Хусейн Али Таамэ, боевик "Хизбаллы", отвечавший за логистическое обеспечение группировки в районе Кана на юге Ливана.

Операция проведена под руководством командования Северного военного округа при участии ВВС ЦАХАЛа.

Тааме занимался доставкой вооружений для восстановления военных возможностей "Хизбаллы" в этом секторе, его деятельность рассматривается как нарушение достигнутых договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
