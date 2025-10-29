"Пережили Гитлера, переживем и вас". Ультраортодоксы устроили скандал в зале суда

Несколько ультраортодоксов попытались сорвать заседание Верховного суда по рассмотрению апелляций по вопросу о призыве ультраортодоксов.

Вскоре после начала заседания суда двое ультраортодоксов ворвались в зал с криками: "Мы умрем, но не призовемся", "Я горд быть уклонистом, арестуйте меня".

Вскоре после этого, в зал ворвалась еще одна группа ультраортодоксов ворвалась в зал с криками: "Мы пережили Гитлера, мы переживем и вас". Они также были удалены из зала, а один из них задержан.

Заседание продолжается, и за ним можно наблюдать в прямом эфире.

В ходе заседания судья Яэль Вильнер потребовала объяснений распоряжению генинспектора полиции, согласно которому дезертиров нельзя задерживать в аэропорту "Бен-Гурион".

Представитель прокуратуры заявила, что возможности полиции крайне ограничены. "Каждое задержание приводит к массовым демонстрациям, что в свою очередь требует больших средств и затрат", – сказала адвокат Нета Орен.