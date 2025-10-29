Юрсоветница распорядилась расследовать утечку видео из "Сде-Тейман"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара опубликовала официальное сообщение о том, что "в связи с появлением новой информации, юрсоветница при согласии главного прокурора Израиля и руководителя следственного отдела полиции приняла решение о возбуждении уголовного расследования по факту публикации в СМИ видеозаписи, сделанной в изоляторе "Сде-Тейман".

В сообщении юрсоветницы сказано, что следствие будет вести следственный отдел полиции при сопровождении государственной прокуратуры. Она также сообщает, что БАГАЦ поставлен в известность о возбуждении уголовного расследования, и на данном этапе подробности расследования к публикации запрещены.

Ранее о начале расследования сообщил ЦАХАЛ: в сообщении было указано, что главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми в связи с возбуждением уголовного дела подала рапорт об уходе в отпуск, и глава Генштаба его подписал.

В израильских СМИ о расследовании наиболее полно сообщает Ynet: по информации издания, в армии полагают, что утечка видео, на котором предположительно солдаты издеваются над заключенным террористом в "Сде-Тейман", произошла из окружения Томер-Йерушалми. Не исключается возможность того, что публикация видеозаписи была одобрена самой военным прокурором.

Тем не менее, на данном этапе она должна дать показания в качестве свидетельницы, а не подозреваемой. В окружении Томер-Йерушалми говорят, что она приняла решение уйти в отпуск по собственной инициативе, чтобы обеспечить чистоту и независимость расследования.

Напомним, летом 2024 года телеканал "Кешет" опубликовал ролик, где видны террористы, содержащиеся на объекте "Сде-Тейман", а также военнослужащие "подразделения 100", обеспечивающие их охрану. Ролик, содержащий по утверждению прокуратуры, кадры насилия в отношении террористов, был опубликован вскоре после того, как подозреваемые были задержаны военной полицией.

Задержание подозреваемых привело к массовым протестам и беспорядкам, включая незаконное проникновение митингующих, среди них депутат Кнессета Цви Суккот на базу "Сде-Тейман". Он был вызван на допрос по подозрению в участии в беспорядках.

Активисты форума семей погибших "Бозарим бе хаим" подали иск в БАГАЦ с требованием расследования по поводу публикации ролика. Истцы утверждали, что публикация ролика в период военных действий, ставит под угрозу жизни солдат и препятствует усилиям Израиля вести дипломатическую войну на международной арене. Возникало также утверждение, что ролик фальсифицирован.

Еще до апелляции в БАГАЦ факт утечки обсуждался в ходе рассмотрения просьбы о продлении срока содержания подозреваемых под стражей. Дежурный судья распорядился провести проверку, однако, как сообщает портал Walla, это сделано не было.