Глава коалиции объявил о выводе Эдельштейна из комиссии по иностранным делам и обороне

Глава коалиции Офир Кац сообщил депутату Кнессета Юлию Эдельштейну, что "в связи с голосованием на прошлой неделе вопреки позиции фракции, он будет выведен из состава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Эдельштейну также запрещено в течение двух месяцев выносить на рассмотрение законопроекты и выступать от фракции "Ликуд".

Речь идет о голосовании Эдельштейна за законопроект Ави Маоза ("Ноам") по вопросу о распространении суверенитета на Иудею и Самарию.

В заявлении главы коалиции говорится, что Эдельштейн допускал регулярные нарушения коалиционной дисциплины.

О намерении вывести Эдельштейна из состава комиссии говорилось сразу после его голосования за законопроект Маоза. Как сообщалось ранее, именно голосование Эдельштейна обеспечило этой инициативе большинство в предварительном чтении.