Оппозиция предложила Эдельштейну парламентские услуги

Оппозиционные фракции объявили, что готовы предоставить депутату Юлию Эдельштейну возможность выступать и представлять законопроекты от их имени.

Партии "Кахоль Лаван" и НДИ объявили об этом после того, как глава коалиции Офир Кац объявил, что Эдельштейн в течение двух месяцев не сможет подавать законопроекты и выступать от имени фракции "Ликуд".

"Мы предоставим Эдельштейну все парламентские средства в комиссиях и на пленарном заседании",

- заявил глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц.

Он назвал позорным решение коалиции. "Мы не позволим заткнуть рот Эдельштейну, который озвучивает голос наших детей, служащих в ЦАХАЛе", - добавил Ганц.

Глава фракции НДИ Одед Форер заявил, что "Эдельштейну будут предоставлены все необходимые квоты для представления законопроектов. Эдельштейн действует верно, встав на сторону ценностей сионизма, суверенитета и равенства", - сказал Форер.

"Мы не дадим политическим санкциям заткнуть смелые голоса в Кнессете", - заявил Форер.