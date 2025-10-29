Исраэль Кац запретил "Красному Кресту" навещать террористов в израильских тюрьмах
Министр обороны Исраэль Кац распорядился о запрете посещений представителями Международного комитета Красного Креста отбывающих наказание в израильских тюрьмах за террористическую деятельность палестинских заключенных.
В частности, речь идет о боевиках спецназа ХАМАСа "Нухба", участвовавших в резне 7 октября 2023 года. К распоряжению министра обороны прилагается список имен террористов, посещения которых запрещены.
Запрет подкреплен профессиональным вердиктом Общей службы безопасности ШАБАК о том, что такие визиты ставят под угрозу безопасность Государства Израиль.