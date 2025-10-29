x
29 октября 2025
|
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 13:35
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Кац запретил "Красному Кресту" навещать террористов в израильских тюрьмах

Террористы
Исраэль Кац
время публикации: 29 октября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 12:45
Исраэль Кац запретил "Красному Кресту" навещать террористов в израильских тюрьмах
Chaim Goldberg/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац распорядился о запрете посещений представителями Международного комитета Красного Креста отбывающих наказание в израильских тюрьмах за террористическую деятельность палестинских заключенных.

В частности, речь идет о боевиках спецназа ХАМАСа "Нухба", участвовавших в резне 7 октября 2023 года. К распоряжению министра обороны прилагается список имен террористов, посещения которых запрещены.

Запрет подкреплен профессиональным вердиктом Общей службы безопасности ШАБАК о том, что такие визиты ставят под угрозу безопасность Государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 октября 2025

Глава МИД Израиля Гидеон Саар: "Палестинская администрация продолжает платить террористам"