Исраэль Кац запретил "Красному Кресту" навещать террористов в израильских тюрьмах

Министр обороны Исраэль Кац распорядился о запрете посещений представителями Международного комитета Красного Креста отбывающих наказание в израильских тюрьмах за террористическую деятельность палестинских заключенных.

В частности, речь идет о боевиках спецназа ХАМАСа "Нухба", участвовавших в резне 7 октября 2023 года. К распоряжению министра обороны прилагается список имен террористов, посещения которых запрещены.

Запрет подкреплен профессиональным вердиктом Общей службы безопасности ШАБАК о том, что такие визиты ставят под угрозу безопасность Государства Израиль.