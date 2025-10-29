x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
Израиль

Возбуждено уголовное дело по факту "слива" видео из изолятора Сде-Тейман

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 октября 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:45
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о начале уголовного расследование в связи с публикацией видеозаписи из следственного изолятора "Сде-Тейман", в ходе расследования проверяется причастность к этому "сливу" представителей военной прокуратуры.

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил поданную главным военным прокурором Ифат Томер-Йерушалми просьбу позволить ей уйти в отпуск до выяснения обстоятельств "слива".

