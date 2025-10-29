Законопроект о разделении функций юрсоветника утвержден в предварительном чтении

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о разделении функций юридического советника правительства. 61 депутат проголосовал "за", 46 голосовали "против".

Ультраортодоксальные партии проголосовали за законопроект. Несмотря на коалиционный кризис по вопросу о законе о призыве, ШАС и "Яадут а-Тора" поддержали законопроект в рамках соглашения с коалицией, в соответствии с которым коалиционные партии поддержали законопроект о полномочиях раввинатских судов.

Напомним, что законопроект о разделении функций юридического советника, представленный депутатом Симхой Ротманом ("Ционут Датит"), предусматривает формирование трех ветвей: юридический советник правительства, глава государственного обвинения и представитель правительства в судебных инстанциях.