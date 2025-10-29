Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 октября, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 14-27, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу температура повысится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений. Без осадков.