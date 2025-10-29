Полиция расследует ДТП в Иерусалиме, в котором тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 29 октября 2025 г., 00:37 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 00:37
На улице Дов Йосеф в Иерусалиме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу были доставлены два человека: мотоциклист в тяжелом состоянии и водитель легковушки с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме