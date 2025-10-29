x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
Внимание, розыск: пропал 53-летний Моти Мордехай Элишар из Афулы

Розыск
время публикации: 29 октября 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 20:40
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летнего Моти Мордехая Элишара, проживающего в районе Афулы. Мужчина пропал около трех недель назад. Известно, что он любит бывать на пляжах Кинерета и в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: худой, длинные темные волосы с проседью, собранные в хвостик, карие глаза. Особые приметы: на верхней челюсти нет зубов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 04-6524444.

