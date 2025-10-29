Задержана жительница юга страны, помогавшая "выбивать" пособия по инвалидности на детей

Полиция сообщила о задержании жительницы юга страны, помогавшей родителям оформлять пособие по инвалидности для детей на основании фикитивного диагноза "аутизм".

Расследованием мошенничества, в ходе которого от государства были получены миллионы шекелей, занималась полиция Иерусалимского округа совместно с Национальным институтом страхования.

По данным следствия, услуги оказывались через частную фирму, зарегистрированную на подозреваемую. Фирма обеспечивала клиентов фиктивными медицинскими заключениями и справками, а затем подавала пакет документов от имени родителей ребенка в Институт национального страхования. Большинство родителей, обращавшихся к мошеннице за помощью, знали, что их дети не соответствуют критериям для получения пособия.

Пресс-служба полиции сообщила, что в среду, 29 октября вместе с главной подозреваемой были задержаны еще несколько человек, в том числе родители, незаконно получавшие пособия на своих детей.

В домах подозреваемых произведены обыски, изъяты документы и крупная сумма денег.

В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что расследование продолжается, а Институт национального страхования намерен предпринять шаги по взысканию средств, полученных мошенническим путем.