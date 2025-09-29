Внимание, розыск: пропала 23-летняя Майя Амир

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Майи Амир. В последний раз ее видели вечером 26 сентября в районе Пардес-Ханы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, темные волнистые волосы.

Описание одежды и обуви: черная куртка, серые брюки свободного кроя, белые туфли. С собой у нее была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6159400.